Magdeburg-Trainer Fiedler feilt gegen Bielefeld an Details

Der Coach hätte die kommende Partie des 1. FC Magdeburg gerne als Spitzenspiel ausgetragen. Auf der Bielefelder Alm erwartet der Übungsleiter ein gläsernes Spiel.

Magdeburg. Dem 1. FC Magdeburg stecken vor dem fünften Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga die beiden Heimniederlagen in den Knochen. Mit lediglich drei Punkten reist die Mannschaft von Trainer Markus Fiedler zu Aufsteiger Arminia Bielefeld, der vier Zähler mehr auf dem Konto hat. "Das wäre eigentlich ein Spitzenspiel auf dem Papier", sagte Fiedler vor dem Spiel in der mit 26 000 Zuschauern besetzten Schüco-Arena am Freitag (18.30 Uhr/Sky). "Doch wir waren in Details nicht dagewesen und hatten zu viele Nachlässigkeiten eingebaut, sodass wir mit der Punkteausbeute nicht zufrieden sein können."

Sowohl gegen Braunschweig (0:1) als auch gegen Fürth (4:5) setzte die Mannschaft ihre Überlegenheit nicht um und kassierte dafür durch individuelle Fehler in der Defensive vermeidbare Treffer. Fiedler fordert deshalb, die Konzentrationsmängel abzustellen: "Wir müssen in allen Bereichen aufmerksamer und entschlossener verteidigen mit der Gier, wie es uns in Dresden gelungen ist." Beim 2:1 im Ostderby holte Magdeburg die bisher einzigen Punkte.

Im Vorfeld der Partie stellt Fiedler die Profis auf genau diese Details ein, die zuvor Punkte gekostet haben. In Bielefeld müsse die Mannschaft stabil performen, um defensiv einen Schritt nach vorn zu machen, sagte Fiedler und forderte "eine Top-Leistung, um bestenfalls mit drei Punkten heimzufahren".

Trainerschein mit Kniat gemacht

Dabei erwartet Fiedler einen Gegner, der mit Wucht auf sein Team zukomme. Bereits in der vergangenen Saison konnte Fiedler als Trainer des VfB Stuttgart II seine Erfahrungen machen. Einem 3:0 Heimerfolg folgte eine 1:4-Niederlage in Ostwestfalen.

Mit Bielefelds Trainer Mitch Kniat hat Fiedler den Trainerschein zusammen gemacht. "Das Spiel des anderen ist relativ gläsern", sagte Fiedler. Kniat selbst ging aber auf Nummer sicher und schaute sich die spektakuläre Heimniederlage der Magdeburger an, was Fiedler ganz trocken kommentierte: "Es wäre nicht notwendig gewesen, gegen Fürth zu kommen." (dpa)