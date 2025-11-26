Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Magnus Saugstrup (r) war bester SCM-Werfer in Bitola
Magnus Saugstrup (r) war bester SCM-Werfer in Bitola Bild: Andreas Gora/dpa
Magnus Saugstrup (r) war bester SCM-Werfer in Bitola
Magnus Saugstrup (r) war bester SCM-Werfer in Bitola Bild: Andreas Gora/dpa
Sachsen
Magdeburg weiter ohne Punktverlust in der Champions League
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Titelverteidiger Magdeburg gibt sich in der Champions League weiter keine Blöße. Auch die Auswärtsaufgabe bei RK Pelister in Nordmazedonien lösen die Elbestädter fast ohne Probleme.

Bitola.

Der SC Magdeburg ist in der Champions League weiter makellos unterwegs. Bei Nordmazedoniens Meister Pelister gewannen die Elbestädter mit 31:26 (15:12). Bester SCM-Schütze war Magnus Saugstrup mit sechs Treffern. Es war der neunte Sieg im neunten Gruppenspiel.

Magdeburg kam in der stimmungsvollen Halle gut in die Partie, erarbeitete sich früh einen kleinen Vorsprung (4:1/6.). Die Gastgeber um den Ex-Magdeburger Filip Kuzmanovski arbeiteten sich anschließend ins Spiel, das von zahlreichen technischen Fehlern beider Seiten geprägt war. "Wir werden hier nichts bekommen, nur von uns selber", forderte Trainer Bennet Wiegert in einer Auszeit sein Team auf, sich auf die Intensität einzustellen. Anschließend setzte sich der SCM auf fünf Treffer ab (13:8/21.), lag zur Pause drei Tore vor.

Die zweite Hälfte begann mit Fehlwürfen beider Seiten, doch Magdeburg fing sich früher, zog wieder auf fünf Tore Differenz davon (17:12/35.). Magdeburg blieb konzentriert, ließ auch nach Disqualifikation von Nik Henigman nach dessen dritter Zeitstrafe (43.) nicht nach und brachten den Sieg routiniert über die Zeit. Im letzten Spiel in der Champions League 2025 empfängt Magdeburg in der kommenden Woche Szeged, bevor der Wettbewerb bis Februar pausiert. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12.11.2025
2 min.
SC Magdeburg bleibt makellos: 27:22 gegen HC Zagreb
Sebastian Barthold war erfogreichster SCM-Schütze gegen Zagreb
Der SCM bleibt in der Champions League weiter ohne Punktverlust. Gegen Zagreb reicht eine Tempoverschärfung in der zweiten Halbzeit für klare Verhältnisse.
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
27.11.2025
7 min.
Gondeln satt! - 15 Neuheiten in den Alpen
Die Gondeln fahren nach Bedarf: der "FlemX" im Schweizer Skigebiet Flims Laa nutzt die Ropetaxi-Technologie.
Weniger Warteschlangen, mehr Komfort: In Verbier, Zauchensee & Co bringen neue Bahnen und Recycling-Ideen frischen Schwung ins Skivergnügen. Welche Highlights jetzt locken.
Tom Nebe, dpa
27.11.2025
3 min.
Hongkong-Hochhausbrand: Dutzende Tote und Hunderte Vermisste
Mindestens 44 Menschen sind bei dem Brand ums Leben gekommen.
Flammen fressen sich an den Fassaden von 32-stöckigen Wohngebäuden in Hongkong entlang. Mindestens 44 Menschen verlieren dabei ihr Leben. Über das Schicksal vieler weiterer herrscht Unklarheit.
20:51 Uhr
2 min.
SCM siegt und verlängert mit Kristjansson
Gisli Kristjansson (M) verlängert seinen Vertrag in Magdeburg bis 2030. (Archivbild)
Der SC Magdeburg kommt gegen die HSG Wetzlar zu einem deutlichen Start-Ziel-Sieg und ist wieder Tabellenführer der Handball-Bundesliga. Gisli Kristjansson verlängert bis 2030.
25.11.2025
3 min.
Neue Brücke steht: Wichtige Verbindungsstraße im Erzgebirge bald wieder frei
Abteilungsleiter Stephan Berger und Bürgermeisterin Elke Schmieder auf der neuen Brücke.
Der Ersatzneubau einer Brücke der S 223 über die Flöha nahe Nennigmühle steht kurz vor der Vollendung. Ein weiteres Bauvorhaben an der Staatsstraße soll möglichst bald folgen.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel