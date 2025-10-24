Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Petrik Sander ist Interimstrainer beim 1. FC Magdeburg. (Archivbild)
Petrik Sander ist Interimstrainer beim 1. FC Magdeburg. (Archivbild) Bild: Bernd Thissen/dpa
Petrik Sander ist Interimstrainer beim 1. FC Magdeburg. (Archivbild)
Petrik Sander ist Interimstrainer beim 1. FC Magdeburg. (Archivbild) Bild: Bernd Thissen/dpa
Sachsen
Magdeburger Interimslösung kann fruchten
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Punkt in Darmstadt hat beim 1. FC Magdeburg neues Feuer entfacht. Das installierte Trainerduo soll vorerst bleiben. Coach Sander hat dabei seine eigene Herangehensweise.

Magdeburg.

Interimstrainer Petrik Sander will mit dem 1. FC Magdeburg den ersten Heimsieg der Saison einfahren. Dafür will er seine Spieler nach dem torlosen Remis in Darmstadt stark reden. "Wenn man aus diesem Spiel, was wir gemacht haben, was man auch nicht überbewerten sollte, aber trotzdem, so einen Anfang dann machen. Wenn man daraus keine Stärke entfachen kann, wenn man da keine Sicherheit entfachen kann, dann weiß ich nicht, wie man es sonst machen will", sagte Sander vor dem Sonntagspiel (13.30 Uhr/Sky) gegen Preußen Münster. 

"Man kann dann vielleicht ein Brettspiel machen, Halma spielen oder Mensch-Ärgere-dich-nicht oder so. Das kann man machen, wenn es läuft, denn dann ist es egal, was man macht. Wichtig ist, dass wir die Spieler gut vorbereiten und die Jungs bestärken", betonte Sander. Der 64-Jährige wird zusammen mit Pascal Ibold den FCM an der Seitenlinie betreuen. "Wir sind davon überzeugt, dass diese Interimslösung fruchten kann. Die Aufbruchstimmung, die wir erzeugen wollten, haben wir schon im Training gespürt", sagte Sportchef Otmar Schork zuletzt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
26.10.2025
5 min.
Trump auf Asien-Reise: Xi, Deals und Friedensabkommen
Trump plant in Asien zahlreiche Deals - und will auch der Unterzeichnung eines Friedensabkommens beiwohnen.
Für Trump ist Asien ein wichtiger Wirtschaftsraum - mit potenziell vielen Handelsdeals. Es wird auch ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping geben. Kommt es zum Durchbruch im Zollstreit?
Anna Ringle, Carola Frentzen und Fabian Kretschmer, dpa
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
22.10.2025
2 min.
Trainerduo bleibt vorerst beim 1. FC Magdeburg
Auf aufgrund Magdeburgs Punkt in Darmstadt soll das aktuelle Trainerduo die Mannschaft weiter führen.
Der Punkt in Darmstadt hat beim 1. FC Magdeburg neues Feuer entfacht. Das installierte Trainerduo soll vorerst bleiben.
13.10.2025
2 min.
Magdeburg-Interimstrainer Sander: Hand auflegen reicht nicht
Petrik Sander soll beim 1. FC Magdeburg als Interimstrainer die Mannschaft in die Erfolgsspur zurückbringen. (Archivbild)
Gibt es ein neues Fußball-Wunder mit Sander? Der ehemalige Energie-Coach führte Cottbus einst in die Bundesliga zurück. Nun soll er dem krisengeschüttelten 1. FC Magdeburg helfen.
Mehr Artikel