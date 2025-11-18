Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Magdeburger Weihnachtsmarkt wartete bis zuletzt auf die offizielle Genehmigung - nun kann es übermorgen losgehen. (Archivbild)
Der Magdeburger Weihnachtsmarkt wartete bis zuletzt auf die offizielle Genehmigung - nun kann es übermorgen losgehen. (Archivbild) Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Der Magdeburger Weihnachtsmarkt wartete bis zuletzt auf die offizielle Genehmigung - nun kann es übermorgen losgehen. (Archivbild)
Der Magdeburger Weihnachtsmarkt wartete bis zuletzt auf die offizielle Genehmigung - nun kann es übermorgen losgehen. (Archivbild) Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Sachsen
Magdeburger Weihnachtsmarkt öffnet am Donnerstag
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Diskussionen um das Sicherheitskonzept in Magdeburg liefen bis zuletzt. Jetzt ist klar: Glühweinstände, Karussells und bunte Buden können wie geplant am Donnerstag öffnen.

Magdeburg.

Der Magdeburger Weihnachtsmarkt kann nach Diskussionen um das Sicherheitskonzept nun doch wie geplant an diesem Donnerstag öffnen. Der Veranstalter erhalte von der Landeshauptstadt Magdeburg als kommunaler Sicherheitsbehörde die entsprechende Genehmigung, teilte die Stadtverwaltung mit. Das sei das Ergebnis verschiedener Begehungen und Abnahmen der vergangenen Tage. Bis zuletzt war wegen der Sicherheitsbedenken noch unklar gewesen, ob der Markt die offizielle Genehmigung erhalten würde. 

Am 20. Dezember vergangenen Jahres war ein 50 Jahre alter Arzt aus Saudi-Arabien mit einem Mietwagen über den Magdeburger Weihnachtsmarkt gerast. Dabei starben sechs Menschen, mehr als 300 wurden verletzt. Derzeit läuft der Prozess gegen den Todesfahrer am Landgericht Magdeburg. Der Mann hatte Lücken in Absperrungen genutzt, um mit einem 340 PS starken Wagen auf den Markt zu fahren.

Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) erklärte: "In den vergangenen Tagen haben alle Beteiligten mit einer enormen Arbeitsleistung am gemeinsamen Ziel gearbeitet, den diesjährigen Magdeburger Weihnachtsmarkt zu ermöglichen." Borris dankte dem Land Sachsen-Anhalt und der Magdeburger Polizei für ihren Einsatz. "Erwähnen möchte ich auch die Schausteller, Händler und Beschicker des Weihnachtsmarktes, die in den vergangenen Tagen aufgrund der Situation viel Geduld und Verständnis gezeigt haben", erklärte Borris.

Landesverwaltungsamt sah gravierende Probleme 

In Magdeburg hatte man sich nach dem Anschlag umfangreich zu Sicherheitsmaßnahmen beraten lassen und das Sicherheitskonzept grundlegend überarbeitet. Es wurden etwa neue Poller angeschafft. Insgesamt wurden nach Angaben der Stadt rund 250.000 Euro in den Zufahrtschutz zum Markt investiert.

Das Landesverwaltungsamt als obere Kommunalaufsichtsbehörde sah dennoch gravierende Probleme im Sicherheitskonzept, unter anderem genau beim Zufahrtsschutz und der Organisation der Sicherheitskräfte. Oberbürgermeisterin Borris genehmigte den Weihnachtsmarkt daher zunächst nicht und kündigte Nachbesserungen an. Borris hatte versprochen, das Risiko solle minimiert und die Sicherheit erhöht werden. Alle vereinbarten Maßnahmen seien in den vergangenen Tagen umgesetzt worden, betonte sie nun. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07:30 Uhr
3 min.
Warum öffnet der Chemnitzer Weihnachtsmarkt nicht früher?
Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt startet traditionell am Freitag vor dem 1. Advent.
Leipzig, Dresden, Freiberg, Plauen und Zwickau starten in wenigen Tagen in die Weihnachtsmarktsaison. In Chemnitz geht es erst am 28. November los. Warum er trotz der Kulturhauptstadt nicht eher beginnt.
Denise Märkisch
11.11.2025
4 min.
Magdeburg hofft auf Lösung für Weihnachtsmarkt
Schon seit Ende Oktober stehen die ersten Weihnachtsbuden in Magdeburg.
Die Buden stehen schon, doch die Genehmigung fehlt: Händler in Magdeburg zittern um ihre Existenz, es gibt ungeklärte Sicherheitsfragen. Wie wird der Weihnachtsmarkt-Konflikt nun gelöst?
11.11.2025
2 min.
Sicherheitsdebatte nach Anschlag – Märkte in Sachsen starten
Trotz der Debatte um Sicherheit nach dem Anschlag in Magdeburg öffnen die Weihnachtsmärkte in Dresden, Leipzig und Chemnitz wie geplant. (Archivbild)
Trotz der Debatte um Sicherheit nach dem Anschlag in Magdeburg öffnen die Weihnachtsmärkte in Dresden, Leipzig und Chemnitz wie geplant. Die Schutzkonzepte wurden überarbeitet.
17:11 Uhr
2 min.
Ramaphosa: Reden weiter über US-Teilnahme an G20-Gipfel
Nehmen die USA am Ende doch noch am G20-Gipfel in Südafrika teil - trotz der Boykottankündigung von US-Präsident Donald Trump?
US-Präsident Donald Trump hat schon vor einiger Zeit mit einem Boykott des Treffens der führenden Industrie- und Schwellenländer gedroht. Kommt doch noch mal Bewegung in die Lage?
18.11.2025
2 min.
Nach Jahren des Verfalls: Altes Hotel im Erzgebirge wird abgerissen
Das einstige Hotel „Waldfrieden“ in Steinbach soll abgerissen werden.
Johanngeorgenstadts Stadträte haben jetzt den Rückbau des Hotels „Waldfrieden“ beschlossen. Die Kosten gehen in die Hunderttausende Euro.
Irmela Hennig
17:09 Uhr
2 min.
Geiselnahme: Vater rast mit Kind auf A72 der Polizei davon
Das Kind wurde unverletzt befreit. (Symbolbild)
In Hartmannsdorf verschafft sich ein 42-jähriger Zugang zu der Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin. Dann flüchtet er mit einem gemeinsamen Kind über die Autobahn.
Mehr Artikel