Rechtsaußen Tim Hornke wird seine Karriere nach dieser Saison beenden. (Archivbild)
Rechtsaußen Tim Hornke wird seine Karriere nach dieser Saison beenden. (Archivbild)
Sachsen
Magdeburgs Tim Hornke beendet Karriere nach dieser Saison
Tim Hornke gewinnt mit dem SC Magdeburg alles, was es zu gewinnen gibt. Im Nationalteam holt er Olympia-Silber. Warum sein Abschied für SCM-Trainer Bennet Wiegert besonders schwer ist.

Magdeburg.

Handball-Profi Tim Hornke vom SC Magdeburg beendet seine Karriere nach dieser Saison. "Magdeburg ist für mich in all den Jahren weit mehr als ein Ort zum Handballspielen geworden. Ich bin hier zu Hause, bin in der Stadt und ihrer Gemeinschaft verwurzelt und freue mich sehr, auch nach meiner aktiven Zeit hier weiterzuleben", sagte der Rechtsaußen in einer Mitteilung des Bundesligisten. 

Mit Magdeburg gewann Hornke alles, was es zu gewinnen gibt - vom deutschen Meistertitel bis zur Champions League. Von 2014 bis 2019 spielte der 35-Jährige auch für den TBV Lemgo. Insgesamt kommt Hornke bislang auf 466 Bundesliga-Partien und 1.492 Tore. 

"Tim ist einer der letzten Spieler, mit denen ich noch aktiv zusammengespielt habe. Vielleicht fiel es mir auch deshalb so schwer, seine Entscheidung direkt zu akzeptieren", sagte SCM-Coach Bennet Wiegert. "Unsere gemeinsame Zeit reicht bis zu den SCM Youngsters zurück, wo ich ihn bereits trainieren durfte. Diese lange Verbundenheit macht den Moment jetzt für mich besonders."

Silber mit dem Nationalteam

Für die deutsche Nationalmannschaft absolvierte Hornke 23 Länderspiele und erzielte dabei 53 Tore. Sein größer Erfolg war die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen von Paris im Vorjahr. (dpa)

