Mainz 05 will ersten Saisonsieg - Zentner fraglich

Eine Niederlage, ein Remis und nun der erste Saisonsieg in der Bundesliga? Wenn es nach Mainz-Coach Bo Henriksen geht, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen.

Mainz. Der FSV Mainz 05 muss im Bundesligaspiel gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr) möglicherweise ohne Torwart Robin Zentner auskommen. Der Schlussmann konnte zuletzt wegen seiner Rückenschmerzen nur eingeschränkt trainieren. Sein Einsatz ist fraglich. "Wenn er spielen will, muss er beim Abschlusstraining dabei sein. Aber wir haben auch einen sehr guten zweiten Torwart. Lasse ist bereit", sagte Trainer Bo Henriksen. Sollte Zentner ausfallen, würde Lasse Rieß ins Tor rücken.

In der Offensive muss der Däne definitiv umbauen. Der Südkoraner Jae-Sung Lee kehrte von seinem Nationalmannschaftseinsatz verletzt zurück und fällt mit Muskelbeschwerden aus. Da auch Benedict Hollerbach noch nicht wieder fit ist und zudem Paul Nebel nach seiner Roten Karte zum Auftakt noch ein letztes Mal aussetzen muss, könnte Neuzugang William Böving zu seinem Bundesliga-Debüt kommen. "Er ist bereit und wird spielen", sagte Henriksen. Allerdings ließ er offen, wie viele Minuten Böving auf dem Rasen stehen wird.

Henriksen nach ersten Auftritten zuversichtlich

Die Mainzer warten nach zwei Spielen noch auf den ersten Saisonsieg in der Bundesliga. "Jetzt ist unser Turn. Wir verspüren aber keinen Druck. Das Wichtigste ist unsere Leistung. Wenn wir alles geben, können wir sie schlagen", sagte Henriksen vor der Partie gegen Leipzig.

Optimistisch stimmen ihn die Leistungen aus den ersten beiden Spielen, auch wenn die Ergebnisse nicht passten. "Wir hätten gegen Köln und Wolfsburg gewinnen müssen, hatten einfach auch Pech. Wir wissen, dass wir viel laufen und Power haben müssen. Es wird harte Arbeit gegen eine sehr gute Mannschaft, aber wir sind bereit", sagte der 50-Jährige. (dpa)