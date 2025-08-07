Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Innenminister Armin Schuster (v.) stellt im Beisein von Landrat Stephan Meyer, dem Görlitzer Oberbürgermeister Octavian Ursu (alle CDU) und dem Görlitzer Polizeidirektor Mirko Göhler (v.l.) die „Fahndungsgruppe Grenze“ vor. Bild: Danilo Dittrich/dpa
Innenminister Armin Schuster (v.) stellt im Beisein von Landrat Stephan Meyer, dem Görlitzer Oberbürgermeister Octavian Ursu (alle CDU) und dem Görlitzer Polizeidirektor Mirko Göhler (v.l.) die „Fahndungsgruppe Grenze“ vor. Bild: Danilo Dittrich/dpa
Sachsen
Mangels Geld für eine Grenzpolizei: Innenminister stellt neue Fahndungstruppe auf
Redakteur
Von Tobias Wolf
Im Wahlkampf hatte die Union mit einer sächsischen Grenzpolizei nach bayerischem Vorbild geworben. Nun sollen 24 Beamte einen mehr als 200 Kilometer langen Grenzraum im Blick behalten.

Sachsens Innenminister Armin Schuster hat am Donnerstag an der polnischen Grenze in Görlitz eine neue Polizeieinheit vorgestellt. Die „Fahndungsgruppe Grenze“ (FGG) soll dem CDU-Politiker zufolge dabei helfen, illegale Migration zurückzudrängen sowie allgemeine Kriminalität wie Eigentums- und Drogendelikte zu bekämpfen.
