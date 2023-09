Mann bedroht Hundehalter mit Schreckschusspistole

Wilsdruff.

Ein Mann soll in Wilsdruff (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) einen Spaziergänger erst mit einer Schreckschusspistole bedroht und danach mit einem Stock geschlagen haben. Der 42 Jahre alte Spaziergänger war am Mittwochnachmittag westlich von Dresden mit seinem Hund unterwegs, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach brüllte ein 60-Jähriger aus seinem Fenster und beleidigte den Hundehalter, als dessen französische Bulldogge zu einer Katze ging.