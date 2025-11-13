Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gegen den Beschuldigten lag bereits ein Haftbefehl vor. (Symbolbild)
Gegen den Beschuldigten lag bereits ein Haftbefehl vor. (Symbolbild) Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Gegen den Beschuldigten lag bereits ein Haftbefehl vor. (Symbolbild)
Gegen den Beschuldigten lag bereits ein Haftbefehl vor. (Symbolbild) Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Sachsen
Mann bei Streit in Leipzig schwer verletzt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor einer Hilfseinrichtung in Leipzig kommt es zu einem Streit, bei dem ein 44-Jähriger schwer verletzt wird. Verdächtigt wird ein 33-Jähriger, gegen den bereits ein anderer Haftbefehl vorlag.

Leipzig.

Bei einem Streit vor einer Hilfseinrichtung in Leipzig ist am Dienstag ein 44-Jähriger durch einen spitzen Gegenstand schwer verletzt worden. Verdächtigt wird ein 33-Jähriger, der nach der Tat zunächst floh, dann aber im Laufe des Mittwochs gestellt werden konnte, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht und musste dort operiert werden. Zum aktuellen Zustand des Opfers gab es zunächst keine weiteren Informationen. 

Gegen den verdächtigten 33-Jährigen lag laut der Staatsanwaltschaft Leipzig und der Polizeimitteilung bereits ein anderer Haftbefehl vor. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. 

Zu den konkreten Gründen für den bestehenden Haftbefehl gab die Staatsanwaltschaft keine Auskunft. Auch zu den Hintergründen der Tat gab es bisher noch keine weiteren Informationen. Ermittelt wird nun wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12.11.2025
2 min.
Frau absichtlich angefahren? Mann in U-Haft
Die Staatsanwaltschaft hatte Haftbefehl beantragt, der von einem Ermittlungsrichter erlassen wurde. (Symbolbild)
Eine Frau wird auf einer Straße von einem Auto erfasst - mit schlimmen Folgen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Fahrer Absicht vor.
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
03.11.2025
1 min.
Anklage nach Brandserie in Leipzig wegen versuchten Mordes
Nach einer Brandserie in Leipzig wird Anklage auch wegen versuchten Mordes gegen einen Mann erhoben. (Symbolbild)
Autos brennen, ein schlafender Mann entkommt nur knapp: Warum der mutmaßliche Brandstifter von Leipzig nun sogar wegen versuchten Mordes vor Gericht stehen könnte.
12:43 Uhr
2 min.
Indonesien bereitet 20.000 Soldaten für Gazastreifen vor
Eine UN-Friedensmission ist noch nicht beschlossen, aber Indonesien denkt schon an seinen Beitrag dazu. (Archivbild)
Noch gibt es keine UN-Friedensmission für den Gazastreifen. Doch Indonesien betont schon seit geraumer Zeit seine Bereitschaft, beim Wiederaufbau zu helfen. Jetzt wird es konkreter.
12:50 Uhr
1 min.
Vogtländer von Schockanrufen geflutet
Schockanrufe gab es in dieser Woche im Vogtland. Alle Angerufen reagierten professionell.
Betrüger haben es wieder auf das Geld älterer Menschen abgesehen. Acht Fälle der sogenannten Schockanrufe ereigneten sich in Plauen und Oelsnitz.
Cornelia Henze
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
Mehr Artikel