Mann bei Streit in Thalheim mit Messer angegriffen

Thalheim.

Während eines Streits in Thalheim (Erzgebirgskreis) ist ein 48-Jähriger mit einem Messer angegriffen worden. Er habe sich nach derzeitigem Kenntnisstand in der Nacht zu Samstag mit einem 18-Jährigen zunächst in einem Lokal, dann in einer Wohnung gestritten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei habe der 48-Jährige zunächst seinen alkoholisierten Kontrahenten und einen weiteren anwesenden 18-Jährigen angegriffen. Der 18-Jährige, mit dem sich der Mann gestritten hatte, soll ihn dann mit einem Messer verletzt haben.