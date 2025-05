Mann bei Wohnungsbrand in Leipzig schwer verletzt

In einem Mehrfamilienhaus in Leipzig bricht am Wochenende ein Feuer aus. Ein Mieter wird dabei schwer verletzt. Was ist bislang zu dem Brand bekannt?

Leipzig. Ein Mann ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Leipzig schwer verletzt worden. Das Feuer brach aus zunächst ungeklärter Ursache in der Nacht zu Sonntag in der Wohnung des 38-Jährigen aus, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr löschte das Feuer und rettete den Mieter. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Den Angaben zufolge wurde das Gebäude vorübergehend geräumt. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Wohnung des 38-Jährigen ist jedoch zurzeit unbewohnbar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Es werde in alle Richtungen ermittelt, sagte eine Sprecherin. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt. (dpa)