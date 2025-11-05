Mann bleibt in Zaun stecken und muss reanimiert werden

Mit reiner Muskelkraft befreite die Feuerwehr in Dresden einen Mann aus einer gefährlichen Lage zwischen zwei eisernen Zaunspitzen. Wie er in diese Situation geraten war, ist noch ungeklärt.

Dresden. Ein Mann ist zwischen den Spitzen eines gusseisernen Zauns steckengeblieben. Die Feuerwehr rückte am Dienstagnachmittag aus, um den 66-Jährigen zu befreien. Nach Angaben der Einsatzkräfte zeigte er zunächst keine Lebenszeichen mehr.

Die Feuerwehr befreite den Mann schließlich mit reiner Muskelkraft aus dem Zaun und begann mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Währenddessen sei die Ehefrau des Mannes nach Hause gekommen und sei von einem Kriseninterventionsteam betreut worden.

Den Rettungskräften gelang es, den Mann zu reanimieren, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Mann im Zaun steckte, ist bislang unklar. (dpa)