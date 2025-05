Mann in Dresdener Neustadt zusammengeschlagen und beraubt

Ein 34-Jähriger wird ausgeraubt, kurz zuvor wurde eine andere Gruppe angegriffen. Zwei Taten, ein Stadtteil und offene Fragen für die Ermittler.

Ein Mann ist in der Dresdner Neustadt von mehreren Unbekannten überfallen und ausgeraubt worden. Der 34-Jährige kam wegen seiner erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Er wurde in der Nacht zum Sonntag angegriffen. Die Täter schlugen und traten auf ihn ein und raubten ihm anschließend eine Halskette, eine Umhängetasche mit rund 200 Euro Bargeld sowie zwei Geldkarten.