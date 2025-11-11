Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Mann hat den Angriff überlebt, ist allerdings schwer verletzt. Bild: Erik-Holm Langhof/EHL Media/dpa
Der Mann hat den Angriff überlebt, ist allerdings schwer verletzt. Bild: Erik-Holm Langhof/EHL Media/dpa
Sachsen
Mann in Leipzig bei Auseinandersetzung schwer verletzt
Er lag auf der Straße und wurde von den Einsatzkräften abgeschirmt. Später wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht jetzt nach dem Täter oder der Täterin.

Leipzig.

Bei einer Auseinandersetzung im Leipziger Südosten ist ein Mann mit einem gefährlichen Gegenstand schwer verletzt worden. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden und lebe, sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage. Eine tatverdächtige Person sei derzeit flüchtig, hieß es weiter. Am Tatort seien Rettungskräfte, die Feuerwehr und die Polizei gewesen. Die Ermittlungen liefen, so der Sprecher. (dpa)

