Ein 30-Jähriger wurde am Dienstag am Westplatz mit seinen Beinen unter einer Straßenbahn eingeklemmt (Symbolbild)
Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Ein 30-Jähriger wurde am Dienstag am Westplatz mit seinen Beinen unter einer Straßenbahn eingeklemmt (Symbolbild)
Ein 30-Jähriger wurde am Dienstag am Westplatz mit seinen Beinen unter einer Straßenbahn eingeklemmt (Symbolbild) Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Sachsen
Mann in Leipzig von Straßenbahn erfasst - schwer verletzt
Ein 30-Jähriger gerät am Westplatz unter eine Straßenbahn und wird schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall kam und wie es dem Mann jetzt geht.

Leipzig.

Ein 30-Jähriger ist am Westplatz in Leipzig unter eine Straßenbahn geraten und schwer verletzt worden. Der Mann sei im Bereich der Gleise gestürzt, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Die Straßenbahn habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und den Mann an den unteren Gliedmaßen erfasst. Zuvor hatte unter anderem die "Leipziger Volkszeitung" berichtet. 

Der Unfall ereignete sich demnach um 16.45 Uhr an der gleichnamigen Haltestelle. Der Mann war ansprechbar und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Rettungsarbeiten wurde die Käthe-Kollwitz-Straße zunächst vollständig gesperrt und später einspurig freigegeben. Inzwischen sind die Einschränkungen aufgehoben, wie die Polizei mitteilte. (dpa)

