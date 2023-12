Mann in Ostsachsen durch illegale Böller schwer verletzt

Großschönau.

Beim Herumhantieren mit nicht zugelassenen Böllern ist ein Mann in Ostsachsen schwer verletzt worden. Der 27-Jährige aus Großschönau musste am Sonntag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden, wie die Görlitzer Polizei am Montag mitteilte.