Mann in Straßenbahn mit Messer verletzt - zwei Festnahmen

Blutiger Streit in der Bahn: Zwei Männer, die der rechten Szene zugeordnet werden, attackieren einen Fahrgast. Der Staatsschutz ermittelt.

Dresden. Bei einem Streit in einer Dresdner Straßenbahn ist ein 34-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Wenig später wurden zwei Verdächtige festgenommen, ein 26-Jähriger und ein 35-Jähriger, wie die Polizei mitteilte. Sie hätten unter erheblichem Alkoholeinfluss gestanden. Es seien Werte von 2,6 Promille beziehungsweise 3,2 Promille gemessen worden.

Beide seien in der Vergangenheit auch mit politisch motivierten Straftaten in Erscheinung getreten und dem rechten Spektrum zuzuordnen, hieß es weiter. Vor diesem Hintergrund habe der Staatsschutz der Dresdner Polizei die Ermittlungen übernommen - wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge waren die beiden Männer am Dienstagnachmittag in einer Straßenbahn der Linie 12 mit einem Tunesier in Streit geraten. In der Folge verletzten sie den 35-Jährigen mit einem Messer am Hals, wie es hieß. Der Mann wurde in ein Dresdner Krankenhaus gebracht. Zeugen alarmierten die Polizei. (dpa)