In Dresden ist ein Mann durch eine Softairwaffe leicht verletzt worden. (Symbolbild)
Mann mit Softairwaffe leicht verletzt
Softairwaffen verschießen im Gegensatz zu scharfen Waffen nur kleine Plastikkugeln. Dennoch können sie zu Verletzungen führen.

Dresden.

Ein 21 Jahre alter Mann ist in Dresden durch eine Softairwaffe leicht verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, hatte ein 31-Jähriger in einem Hauseingang auf ihn geschossen. Passanten alarmierten die Polizei. Über mögliche Hintergründe der Tat wurde nichts bekannt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
