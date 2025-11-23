Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auf dem Geierswalder See ist ein Mann über Bord gegangen. (Symbolbild) Bild: Frank Hammerschmidt/dpa
Auf dem Geierswalder See ist ein Mann über Bord gegangen. (Symbolbild) Bild: Frank Hammerschmidt/dpa
Sachsen
Mann nach Bootsunfall tot geborgen
Traurige Gewissheit nach dem Bootsunfall auf dem Geierswalder See: Der vermisste 63 Jahre alte Mann ist tot. Er wurde nun geborgen.

Elsterheide.

Der nach einem Bootsunfall auf dem Geierswalder See vermisste 63 Jahre alte Mann ist tot. Polizeitaucher bargen ihn am Sonntagnachmittag aus dem See, teilte die Polizeidirektion Görlitz mit. Zuvor war der Mann mit Hilfe eines Sonars lokalisiert worden. Ein Notarzt habe den Tod des 63-Jährigen festgestellt. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren. Der genaue Hergang und die Umstände des Geschehens sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Wasserschutz- und die Kriminalpolizei, hieß es.

Der Mann war am Mittwochnachmittag zusammen mit einem zwölf Jahre alten Jungen auf dem Geierswalder See unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kenterte das Boot. Der 63-Jährige und der Junge gingen über Bord. Ersthelfer konnten den 12-Jährigen aus dem Wasser ziehen. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Seither hatten Rettungskräfte mit Hubschrauber, Drohnen und mehreren Rettungsbooten nach dem Vermissten gesucht. 

Der Geierswalder See liegt an der Grenze von Sachsen und Brandenburg. (dpa)

