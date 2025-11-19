Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auf dem Geierswalder See ist ein Mann über Bord gegangen. (Symbolbild)
Auf dem Geierswalder See ist ein Mann über Bord gegangen. (Symbolbild) Bild: Frank Hammerschmidt/dpa
Sachsen
Mann nach Bootsunfall vermisst
Der Vermisste war mit einem zwölf Jahre alten Jungen unterwegs. Dieser wurde leicht verletzt gerettet.

Elsterheide.

Nach einem Bootsunfall auf einem See im Landkreis Bautzen wird ein 63 Jahre alter Mann vermisst. Er sei am Mittwochnachmittag zusammen mit einem zwölf Jahre alten Jungen auf dem Geierswalder See unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Am Donnerstag sollen Taucher nach dem Vermissten suchen. 

Aus bislang ungeklärter Ursache seien der Mann und der Junge gekentert und über Bord gegangen, erklärten die Beamten. Ersthelfer hätten den Jungen aus dem See an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg retten können. Er sei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. 

Unter anderem seien am Mittwoch Hubschrauber, Drohnen und mehrere Rettungsboote im Einsatz gewesen. Wegen der einbrechenden Dunkelheit sei die Suche dann jedoch beendet worden. Beteiligt waren Einsatzkräfte aus Sachsen und Brandenburg. (dpa)

