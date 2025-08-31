Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Nach dem Messerangriff ermittelte die Polizei den mutmaßlichen Angreifer. (Archivbild)
Nach dem Messerangriff ermittelte die Polizei den mutmaßlichen Angreifer. (Archivbild)
Sachsen
Mann nach weiterem Messerangriff in Dresden in Haft
Mitten in Dresden: Zwei Männer werden am Mittwochabend bei einer Auseinandersetzung mit Messern schwer verletzt - einer von ihnen kommt ins Gefängnis.

Dresden.

Nach einem erneuten Messerangriff in der Dresdner Innenstadt ist ein 24-Jähriger in Untersuchungshaft. Der Mann sei als Angreifer bei dem Vorfall vom Mittwochabend identifiziert worden, teilte die Polizei mit. 

Zuvor hatte sie von einer Auseinandersetzung zwischen dem Tunesier und einem 16-jährigen Syrer in der Prager Straße berichtet. Es seien zwei Messer vor Ort gefunden worden, beide hätten Schnittwunden erlitten. Der Grund des Streits blieb zunächst unklar. 

Vor kurzem hatte auch der Messerangriff auf einen Amerikaner in einer Dresdner Straßenbahn (in der Nacht zum 24. August) überregional für Aufsehen gesorgt. 

Laut Polizei sollen zwei Syrer aus einer Gruppe heraus Frauen in der Straßenbahn belästigt haben. Daraufhin sei der 20-Jährige dazwischengegangen und mit einem Messer attackiert worden. Die zwei Tatverdächtigen sind inzwischen gefasst. (dpa)

