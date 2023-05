Mann prallt mit Auto gegen zwei Bäume: Schwer verletzt

Ein 63-Jähriger ist nahe Beilrode (Landkreis Nordsachsen) mit seinem Auto gegen zwei Bäume geprallt - und schwer verletzt worden. Er sei am Montagmittag von der Bundesstraße 87 abgekommen, teilte die Polizei mit. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. Warum der 63-Jährige auf der Fahrt von Beilrode in Richtung Döbrichau von der Fahrbahn abgekommen war, sei bislang unklar. (dpa)