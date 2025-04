Mann rast mit Kind an Bord doppelt so schnell wie erlaubt

Eine Zivilstreife beobachtet einen Mann beim verbotswidrigen Überholen. Gegen den 44-Jährigen laufen nun Ermittlungen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Er war nicht allein im Auto.

Leipzig.

Mehr als hundert Kilometer pro Stunde zu schnell und mit einem elfjährigen Kind an Bord ist ein Pkw-Fahrer zwischen Krostitz und Eilenburg (Landkreis Nordsachsen) unterwegs gewesen. Der 44-Jährige fiel laut einer Mitteilung am Mittwochabend Beamten in einem zivilen Polizeifahrzeug auf der Staatsstraße 4 auf, weil er die erlaubte Höchstgeschwindigkeit stark überschritt. Zudem überholte der Mann verbotswidrig. Die Polizisten hielten ihn an und stellten seinen Führerschein sicher.