Mann schießt in Chemnitz aus Fenster auf Fußgänger

Ein Mann zielt in Chemnitz mit einer Schusswaffe aus dem Fenster einer Wohnung heraus auf die Straße. Ein 41-Jähriger wird verletzt. Was ist die Motivation des Schützen?

Chemnitz.

Ein Mann hat in Chemnitz aus einem Fenster auf einen Fußgänger geschossen. Das 41 Jahre alte Opfer sei am Freitagabend am Arm verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.