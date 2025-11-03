Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Der Mann wurde in seiner Wohnung in Borna von den Beamten aufgegriffen. (Symbolbild)
Der Mann wurde in seiner Wohnung in Borna von den Beamten aufgegriffen. (Symbolbild) Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
Sachsen
Mann soll mehrere Automaten gesprengt haben - Festnahme
Eine Serie von nächtlichen Explosionen an Fahrkartenautomaten beschäftigt die Ermittler seit diesem Sommer. Nun sitzt ein 29-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Was wir bisher wissen.

Leipzig.

Ein 29-Jähriger steht unter Verdacht, drei Fahrkartenautomaten in und um Leipzig gesprengt und Geld gestohlen zu haben. Die Beamten der Polizei nahmen den Mann bereits am Donnerstag in seiner Wohnung in Borna fest und durchsuchten diese. Dabei seien Cannabis sowie mutmaßlich tatrelevante Gegenstände gefunden worden, hieß es. Der bereits vorbestrafte Mann befindet sich aktuell in Untersuchungshaft. 

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen zwischen Juni und August an Haltestellen in Leipzig, Böhlen und Markkleeberg Fahrkartenautomaten gesprengt und die zugehörigen Geldkassetten entwendet zu haben. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Zu den entwendeten Geldsummen konnte die Polizei keine Auskunft geben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
