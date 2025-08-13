Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Mann ist in Dresden aus einem Fenster gesprungen. (Symbolfoto)
Ein Mann ist in Dresden aus einem Fenster gesprungen. (Symbolfoto) Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Sachsen
Mann springt in Dresden vor Polizei aus Fenster
Die Polizei rückt zu einem Streit in einer Dresdner Wohnung an. Plötzlich springt ein junger Mann aus einem Fenster.

Dresden.

Während eines Polizeieinsatzes in einer Wohnung in Dresden ist ein Mann aus einem Fenster gesprungen. Dabei habe sich der 19-Jährige schwere Verletzungen zugezogen, teilte die Polizei mit. Die Beamten seien wegen eines Streits zu der Wohnung gefahren. Als sie eingetroffen seien, sei der junge Mann aus dem Fenster in der zweiten Etage gesprungen. In der Wohnung des 19-Jährigen seien anschließend 50 Gramm Kokain gefunden worden. (dpa)

