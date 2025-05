Mann stirbt bei Arbeitsunfall in Sohland

In einer Firma in Sohland ist es zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Noch sind die Umstände des Unglücks unklar. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Tod eines 54-Jährigen gekommen ist.

Bei einem Arbeitsunfall ist in Sohland an der Spree (Landkreis Bautzen) ein 54 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Die Ursache des Unglücks ist noch unbekannt, teilte die Polizeidirektion Görlitz mit. Weitere Details wurden nicht genannt. Zu den genauen Umständen ermittle nun die Kriminalpolizei. Der Unfall geschah am Samstagmittag. Am Tag darauf lagen der Polizei noch keine weiteren Informationen vor. (dpa)