Mann stirbt bei schwerem Unfall auf der A17 bei Dresden

Ein Lastwagen kommt auf der Autobahn nach rechts ab und kracht in ein Auto auf dem Standstreifen. Eine Person stirbt, mehrere Menschen verletzen sich schwer.

Dresden.

Bei einem schweren Unfall ist in der Nacht zum Mittwoch auf der Autobahn 17 bei Dresden ein Mann gestorben. Wegen der Rettungs- und Aufräumarbeiten sind in Fahrtrichtung Dresden zwischen dem Altfranken-Tunnel und der Ausfahrt Gorbitz alle Fahrspuren gesperrt, wie die Polizei am Morgen mitteilte.