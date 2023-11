Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Großschönau

Großschönau.

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Großschönau (Landkreis Görlitz) ist ein Mann ums Leben gekommen. Eine Nachbarin hatte am Sonntagmorgen Rauch im Nachbarhaus entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert, wie die Polizei mitteilte. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dachstuhl des Hauses bereits in Flammen. Wenig später wurde der leblose Mann aus dem Gebäude geborgen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Ersten Ermittlungen zufolge, handelt es sich vermutlich um den 75 Jahre alten Bewohner des Hauses.