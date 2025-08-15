Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei ging zunächst von einem Badeunfall aus. (Symbolbild)
Die Polizei ging zunächst von einem Badeunfall aus. (Symbolbild) Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Sachsen
Mann stirbt beim Baden im Natursee
In Pirna geht ein Mann in einem See unter. Rettungskräfte machen sich auf die Suche nach ihm, können ihn allerdings nur leblos finden. Was ist bislang bekannt?

Pirna.

Bei einem Badeunfall im Natursee in Pirna-Copitz ist ein 26-Jähriger ums Leben gekommen. Badende beobachteten am Donnerstag, wie der Mann in dem Gewässer unterging, wie die Polizei mitteilte. 

Rettungskräfte der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) suchten nach dem Mann. Sie konnten ihn allerdings nur noch tot entdecken. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Todesursache. Zuvor hatten mehrere Medien über den Fall berichtet. (dpa)

