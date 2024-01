Mann stirbt nach Auseinandersetzung: Festnahme

Bischofswerda.

Ein 50 Jahre alter Mann ist nach einer nächtlichen Auseinandersetzung auf dem Altmarkt in Bischofswerda (Landkreis Bautzen) im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Ein 18-Jähriger wurde schwer verletzt, wie die Polizei Görlitz am Sonntag mitteilte. Er befindet sich laut Polizei in medizinischer Betreuung.