Mann stirbt nach Unfall auf Firmengelände

Grimma.

Bei einem Unfall auf einem Firmengelände in Grimma im Landkreis Leipzig ist ein Mann tödlich verletzt worden. Der 67-Jährige sei zwischen zwei Lastwagen eingeklemmt worden und wenig später in einem Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei mit. Der Unfall habe sich am Dienstagmorgen ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen seien die beiden Lastwagen - verbunden mit einer Abschleppstange - rangiert worden. Nachdem der Mann den gezogenen Lastwagen abgekuppelt hatte, sei dieser ins Rollen geraten. Der Verkehrsunfalldienst habe Ermittlungen aufgenommen. (dpa)