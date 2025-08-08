Mann stürzt in Chemnitzer Asylunterkunft aus Fenster

Ein 36-Jähriger stürzt aus dem Fenster einer Asylunterkunft. Wenig später wird ein Landsmann festgenommen. Was ist passiert?

Chemnitz. Nach dem Sturz eines Mannes aus dem Fenster einer Asylunterkunft in Chemnitz ist ein 31-Jähriger verhaftet worden. Es bestehe der Verdacht, dass er an dem "Sturzgeschehen beteiligt" gewesen sei, teilte die Polizei mit. Er soll zuvor Streit mit dem Mann gehabt haben, der am Mittwochabend aus dem Fenster in der zweiten Etage fiel. Das 36 Jahre alte Opfer erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Gegen den Verdächtigen werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, hieß es. Ein Haftrichter erließ einen Haftbefehl. Der 31-Jährige soll bei der Tat alkoholisiert gewesen sein. Beide Männer sind laut Polizei Pakistaner. (dpa)