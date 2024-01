Mann überfällt Bäckereifiliale mit Messer

Dresden.

Ein unbekannter Mann hat eine Bäckereifiliale in Dresden überfallen. Dabei bedrohte der Mann am Donnerstagabend die Kassiererin mit einem Messer, wie die Polizei Dresden am Freitag mitteilte. Die Frau blieb demnach unverletzt. Der Täter flüchtete mit seiner Beute im dreistelligen Betrag. (dpa)