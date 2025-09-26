Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Kriminalpolizei rechnet auch in diesem Jahr mit hohen Schäden. (Symbolbild)
Die Kriminalpolizei rechnet auch in diesem Jahr mit hohen Schäden. (Symbolbild) Bild: Monika Skolimowska/dpa
Die Kriminalpolizei rechnet auch in diesem Jahr mit hohen Schäden. (Symbolbild)
Die Kriminalpolizei rechnet auch in diesem Jahr mit hohen Schäden. (Symbolbild) Bild: Monika Skolimowska/dpa
Sachsen
Mann verliert 85.000 Euro bei vermeintlicher Investition
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erneut ist in Sachsen ein Internetnutzer auf Betrüger hereingefallen. In den vergangenen Jahr wurden viele Millionen Euro mit vermeintlichen Investitionsangeboten ergaunert.

Zwickau.

Ein Senior aus dem oberen Vogtland (Vogtlandkreis) ist von Internetbetrügern um viel Geld gebracht worden. Der Mann vertraute auf die versprochenen Gewinne einer Internetplattform und investierte 85.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde eine Investitionslaufzeit von sechs Monaten vereinbart - doch als diese auslief, erhielt der Mann kein Geld. Unter den Rufnummern der Internetplattform erreicht er niemanden - ihm blieb deshalb nur eine Anzeige bei der Polizei.

217 Millionen Euro von 2018 bis 2024 erbeutet

Mit vermeintlichen Investitionsangeboten für Aktien und Kryptowährungen erbeuteten Internetbetrüger in Sachsen von 2018 bis 2024 laut Landeskriminalamt mehr als 217 Millionen Euro. Auch in diesem Jahr sei voraussichtlich mit einem großen Schaden zu rechnen. Die Polizei warnte nun erneut ausdrücklich vor sogenannten Cybertrading-Gruppen, die in sozialen Netzwerken unterwegs seien und ähnliche Vorgehensweisen hätten.

Die Behörde riet zur Vorsicht bei unaufgeforderten Kontakten über Telefon oder soziale Netzwerke wie WhatsApp oder Telegram. Auch sollte man misstrauisch bleiben bei Versprechen hoher Gewinne mit geringem Risiko. Zum Eigenschutz sollte niemals Geld an unbekannte oder ausländische Konten überwiesen werden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
28.09.2025
2 min.
Oregons Gouverneurin: Militäreinsatz wäre "Machtmissbrauch"
Trump will das militärische Eingreifen in US-Städten ausweiten - Demokraten kritisieren das.
Präsident Trump hat angekündigt, Soldaten in eine weitere demokratisch regierte US-Stadt zu beordern: nach Portland. Aber darf er das? Die zuständige Gouverneurin stellt seine Befugnisse infrage.
11:16 Uhr
2 min.
Cybertrading-Betrüger erbeuten mehr als 217 Millionen Euro
Ein Mann in Dresden verlor zwei Millionen Euro an Internetbetrüger. (Symbolbild)
Betrüger im Internet locken ihre Opfer mit vermeintlichen hohen Gewinnen und bringen sie letztlich um viel Geld. Die Polizei in Sachsen gibt Tipps, wie sich Menschen schützen können.
26.09.2025
3 min.
Fake-Aktien und Krypto-Geschäfte: Kriminelle erbeuten fast 200 Millionen mit Cybertrading-Betrug in Sachsen
Die Zahl der Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit Cybertrading-Betrug hat sich in Sachsen seit 2019 nahezu verzwölffacht.
Mit falschen Versprechen und Fake-Promis locken die Täter Anleger in vermeintliche Krypto-Investments oder Aktiendepots. Manche Opfer nehmen dafür sogar Kredite auf.
Tobias Wolf
Mehr Artikel