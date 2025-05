Mann wegen Bengalo-Wurfs auf Polizisten in Riesa angeklagt

Der AfD-Bundesparteitag in Riesa ist im Januar von Gegenprotesten begleitet worden. Wegen eines Angriffs auf Polizisten soll sich ein 26-Jähriger vor Gericht verantworten.

Dresden/Riesa.

Wegen eines Bengalo-Wurfs auf Polizisten am Rande eines AfD-Parteitags in Riesa ist Anklage gegen einen 26-jährigen Mann erhoben worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm einen tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte und versuchte gefährliche Körperverletzung in sieben Fällen vor, wie die Anklagebehörde mitteilte.