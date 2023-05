Mann will Benzin vor Dresdner Moschee anzünden

Ein polizeibekannter Mann hat vor einer Moschee in Dresden versucht, Benzin anzuzünden. Er soll bereits im April einen Koran in einer Moschee angezündet haben und wurde nach dem erneuten Vorfall am Dienstagabend festgenommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Zeugen hatten den Notruf gewählt, weil der 34-Jährige das Benzin vor dem Eingang der recht gut besuchten Moschee verschüttet hatte. Sein Motiv war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt wegen versuchter schwerer Brandstiftung. (dpa)