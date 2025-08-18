Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hitlergruß bringt Mann ins Gefängnis (Symbolbild).
Hitlergruß bringt Mann ins Gefängnis (Symbolbild). Bild: Matthias Rietschel/dpa-Zentralbild/dpa
Hitlergruß bringt Mann ins Gefängnis (Symbolbild).
Hitlergruß bringt Mann ins Gefängnis (Symbolbild). Bild: Matthias Rietschel/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
Mann zeigt Polizisten in Leipzig den Hitlergruß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Mann zeigt am Leipziger Hauptbahnhof Polizeibeamten den Hitlergruß. Da er noch mehr auf dem Kerbholz hat, muss er ins Gefängnis.

Leipzig.

Das Zeigen des Hitlergrußes hat einen Mann in Leipzig hinter Gitter gebracht. Beamte der Bundespolizei hatten den 31-Jährigen am Hauptbahnhof zur Rede gestellt und kontrolliert, wie die Behörde mitteilte. Dabei habe sich herausgestellt, dass es gleich zwei Haftbefehle gegen den Mann gab. Das Amtsgericht Leipzig hatte ihn wegen Betrugs und Erschleichen von Leistungen zu einer Geldstrafe verurteilt. Da der 31-Jährige nicht zahlen konnte, kam er ins Gefängnis. Zudem wird gegen ihn wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
19:30 Uhr
4 min.
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Ab Freitag verwandelt sich das Zwickauer Flugplatzgelände wieder in ein Mekka für Trabant-Liebhaber aus allen Ecken des Landes.
Historische Fahrzeuge bestaunen oder Musik unter freiem Himmel genießen: Der Veranstaltungskalender im Landkreis Zwickau bietet bunte Unterhaltung. Wir haben ein Dutzend Anregungen für Sie ausgewählt.
Thomas Croy
19.08.2025
1 min.
"Soko Rex" ermittelt gegen Neonazis nach Angriff in Dresden
Die Polizei hat zwei Verdächtige nach einem Angriff auf einen 19-Jährigen gefasst. (Symbolbild)
In Dresden wird ein junger Mann angegriffen und verletzt. Die Polizei ermittelt zwei Männer aus der rechten Szene als Tatverdächtige.
19.08.2025
2 min.
Frau in Leipzig getötet und Kind verletzt
In diesem Wohngebiet in Leipzig-Reudnitz wurde eine Frau getötet und ein Kind schwer verletzt.
In Leipzig entdecken Polizisten eine schwer verletzte Frau und ein Kind. Die 42-Jährige stirbt wenig später. Ein Mann wird festgenommen. Was ist bisher bekannt.
19:30 Uhr
4 min.
Pikachu erobert Zwickau: Kevin Linkenheil eröffnet den ersten Sammelkartenladen der Stadt
Kevin Linkenheil will in seinem neuen Café regelmäßig Turniere veranstalten.
So etwas gab es in Zwickau noch nicht: In Kevin Linkenheils neuem Café kommen Pokémon- und Yu-Gi-Oh!-Fans auf ihre Kosten. Was erwartet einen in diesem Laden?
Leona Müller
Mehr Artikel