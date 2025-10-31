Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der nächste Streich gegen RB? Sebastian Hoeneß führte den VfB zuletzt zu vier Siegen gegen Leipzig.
Der nächste Streich gegen RB? Sebastian Hoeneß führte den VfB zuletzt zu vier Siegen gegen Leipzig. Bild: Torsten Silz/dpa
Der nächste Streich gegen RB? Sebastian Hoeneß führte den VfB zuletzt zu vier Siegen gegen Leipzig.
Der nächste Streich gegen RB? Sebastian Hoeneß führte den VfB zuletzt zu vier Siegen gegen Leipzig. Bild: Torsten Silz/dpa
Sachsen
"Mannschaft der Stunde" - VfB vor Prüfstein bei RB Leipzig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kommt jetzt erst der erste richtige Gradmesser für den VfB? Der Pokalsieger ist zu Gast bei RB Leipzig. Trainer Sebastian Hoeneß bleibt trotz des anstehenden anspruchsvollen Programms gelassen.

Stuttgart.

Als ersten richtigen Prüfstein dieser Bundesliga-Saison will Trainer Sebastian Hoeneß das Topspiel des VfB Stuttgart bei RB Leipzig nicht verstehen. "Wir spielen davor auch Bundesliga gegen Mannschaften, die absolut ihre Berechtigung haben, eine sehr gute Rolle zu spielen", beschwichtigte der 43 Jahre alte Fußball-Lehrer vor dem Auftritt des schwäbischen Tabellen-Dritten beim Zweiten am Samstag (15.30 Uhr/Sky und DAZN). Allerdings hat der VfB in dieser Spielzeit noch gegen kein Top-Sieben-Team der Tabelle gespielt.

Zagadou wahrscheinlich nicht dabei

Auf den in der Vergangenheit mehrfach von schweren Verletzungen geplagten Verteidiger Dan-Axel Zagadou muss Hoeneß am Samstag aufgrund von muskulären Problemen im Adduktorenbereich voraussichtlich verzichten. Der Einsatz von Offensivspieler Tiago Tomas ist wegen Oberschenkelproblemen offen.

RB sei in "sehr guter Form" und eine "Mannschaft der Stunde", warnte Hoeneß. "Unabhängig von den Gegnern, die wir bisher hatten, ist es in Leipzig immer außergewöhnlich herausfordernd", sagte der Coach. RB habe es nach dem großen Umbruch im Sommer geschafft, "eine herausragende Mannschaft zu stellen". Der neue Leipziger Trainer Ole Werner habe "sofort eine klare Idee" vermittelt.

Nach der 0:6-Klatsche zum Auftakt bei den Bayern haben die Leipziger in der Liga beeindruckt und sind seither unbesiegt. 

Ole Werner hat die Leipziger zu einem Bayern-Verfolger geformt.
Ole Werner hat die Leipziger zu einem Bayern-Verfolger geformt. Bild: Robert Michael/dpa
Ole Werner hat die Leipziger zu einem Bayern-Verfolger geformt.
Ole Werner hat die Leipziger zu einem Bayern-Verfolger geformt. Bild: Robert Michael/dpa

Pokalsieger geht in wegweisende Wochen

Das Stuttgarter Programm ist in den kommenden Bundesliga-Wochen anspruchsvoll. Bis zum 6. Dezember geht es für den Europa-League-Teilnehmer in drei der nächsten fünf Bundesliga-Spiele gegen die Topteams: Am 22. November sind die Schwaben in Dortmund zu Gast, am Nikolaus-Tag empfangen sie den FC Bayern. Dazwischen stehen Duelle mit Augsburg und beim Hamburger SV an.

"Die Punktzahl, die man aus den Spielen holen kann, ist die gleiche. Deswegen sehe ich jetzt nicht mehr entscheidende Spiele als in den letzten Wochen", sagte Hoeneß. "Wir freuen uns, uns mit den Teams zu messen. Das haben wir auch in den letzten Jahren nicht gescheut."

Gegen Leipzig gewann der VfB die vergangenen vier Vergleiche - drei Mal in der Fußball-Bundesliga, einmal im DFB-Pokal. Mit einem weiteren Erfolg würden die Schwaben an RB in der Tabelle vorbeiziehen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
21.10.2025
2 min.
RB Leipzig startet ohne Baku und Werner in Trainingswoche
Ridle Baku (unten) muss nach einem Schlag mit dem Mannschaftstraining aussetzen.
Neben den Langzeitverletzten hat RB Leipzig die Vorbereitung auf das Spiel beim FC Augsburg ohne zwei Profis begonnen. Das Duo hat aber gute Chancen, die Reise nach Bayern anzutreten.
17:40 Uhr
3 min.
RB bleibt Bayern-Verfolger - Gladbacher Negativserie endet
War an zwei Toren beteiligt: Yan Diomande
Sieben Siege und ein Remis hat Leipzig seit der heftigen Auftaktpleite in München gesammelt und festigt damit seinen zweiten Platz. Erstmals seit März darf auch Gladbach jubeln.
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
15:12 Uhr
2 min.
Ole Werner zum Gegner Stuttgart: "Der Beste seit Bayern"
Mit einem Sieg gegen Stuttgart könnte Trainer Ole Werner bei RB Leipzig den RB-Startrekord schaffen. (Archivbild)
RB-Trainer Werner erwartet eine schwere Aufgabe gegen die Stuttgarter. Er merkt auch beim Training, wie wichtig das Spiel der Mannschaft ist. Immerhin gab es zuletzt vier Niederlagen gegen den VfB.
17:37 Uhr
3 min.
Video-Schiri kassiert Tore ein: Union gegen Freiburg 0:0
Rani Khedria kann eine Entscheidung von Schiedsrichter Storks nicht verstehen.
Zweimal wird in der Alten Försterei ein Tor bejubelt. Doch beide Treffer zählen nicht. Union Berlin kann damit seine Heimserie gegen den SC Freiburg auch im siebten Bundesliga-Jahr ausbauen.
Arne Richter, dpa
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
Mehr Artikel