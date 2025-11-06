Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auch in Sachsen finden in diesem Jahr vielerorts Lampionumzüge statt. (Symbolbild) Bild: Martin Schutt/dpa
Auch in Sachsen finden in diesem Jahr vielerorts Lampionumzüge statt. (Symbolbild) Bild: Martin Schutt/dpa
Sachsen
Martinsfeiern und Laternenumzüge bereits ab heute
In Sachsen laden Kirchengemeinden anlässlich des Martinstages zu Laternenumzügen und Andachten ein. In Dresden wird schon heute an den Heiligen Martin erinnert.

Dresden.

Kirchengemeinden in Sachsen erinnern in den kommenden Tagen wieder an St. Martin. Weil der diesjährige Martinstag auf einen Dienstag fällt, ziehen Kinder mancherorts schon vorher mit ihren Laternen durch die Straßen - mitunter angeführt von einem Darsteller des Heiligen Martin hoch zu Ross, wie das Evangelisch-Lutherische Landeskirchenamt Sachsen mitteilte. 

In Dresden-Prohlis findet bereits heute eine Martinsandacht mit anschließenden Lampionumzug statt. In den nächsten Tagen sind in Dresden, aber auch in Leipzig, Chemnitz, Zwickau und an vielen anderen Orten Sachsens weitere Veranstaltungen geplant. Eine Übersicht mit ausgewählten Umzügen und Andachten findet sich auf der Internetseite der Landeskirche. 

Der Legende nach soll der spätere Bischof von Tours als römischer Soldat seinen Mantel mit einem frierenden Bettler geteilt haben. Daran erinnert das Teilen von Martinshörnchen bei den Festen. (dpa)

