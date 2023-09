MDR: Kaum Geld aus Härtefallfonds für Öl und Co. abgeflossen

Erfurt.

Für Eigentümer von Öl- oder Pelletheizungen im Südosten steht einem Medienbericht zufolge noch viel Geld in einem Härtefallfonds zur Verfügung. Bislang seien in Sachsen knapp fünf Prozent der zur Verfügung stehenden Heizkostenzuschüsse in Höhe 89,7 Millionen Euro ausgezahlt worden, berichtete der MDR unter Berufung auf die zuständigen Ministerien am Montag. In Thüringen seien es sechs Prozent der 47,4 Millionen Euro gewesen, in Sachsen-Anhalt gut vier Prozent der 48,5 Millionen Euro.