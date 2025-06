Medien: Auch Jaissle als Trainer in Leipzig im Gespräch

Eine Verpflichtung von Ole Werner durch RB Leipzig scheint eigentlich nur eine Frage der Zeit. Doch offenbar stocken die Verhandlungen mit seinem bisherigen Club. Nun kommt ein neuer Name ins Spiel.

Leipzig. Bei der Neubesetzung der Trainerposition soll RB Leipzig mehreren Medienberichten zufolge nun auch Gespräche mit Matthias Jaissle führen. Der Fußball-Bundesligist soll sich mit dem bisherigen Werder-Trainer Ole Werner zwar einig über ein Engagement sein. Allerdings sollen die RB-Vorstellungen über eine Ablösesumme für Werner weit von denen des Bremer Konkurrenten entfernt sein.

Wie das Magazin "Kicker" und der TV-Sender Sky berichten, soll deshalb nun auch Interesse an Jaissle bestehen. Der 37-Jährige trainiert derzeit den Club Al-Ahly in Saudi-Arabien, wo sein Vertrag noch bis 2026 läuft. Jaissle hat als ehemaliger Trainer von Red Bull Salzburg bereits als Chefcoach eines Teams aus dem RB-Bereich gearbeitet.

In Leipzig war nach der Trennung von Marco Rose bis zum Saisonende Zsolt Löw als Interimscoach im Amt. Nachdem Werner erklärt hatte, seinen in Bremen im kommenden Jahr auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen, war er wenig später von Werder freigestellt worden. Damit würde er für die Leipziger grundsätzlich zur Verfügung stehen, die nach einer enttäuschenden Saison in der kommenden Spielzeit nicht im Europapokal dabei sind. (dpa)