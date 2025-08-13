Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
RB Leipzigs Trainer Ole Werner freut sich über den nächsten Neuzugang.
RB Leipzigs Trainer Ole Werner freut sich über den nächsten Neuzugang. Bild: Jan Woitas/dpa
RB Leipzigs Trainer Ole Werner freut sich über den nächsten Neuzugang.
RB Leipzigs Trainer Ole Werner freut sich über den nächsten Neuzugang. Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Medien: RB Leipzig vor Verpflichtung von Stürmer Romulo
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

RB Leipzig scheint die Lücke schließen zu können, die sich mit dem Abgang von Benjamin Sesko aufgetan hatte. Nach langen Verhandlungen steht ein Brasilianer kurz vor der Verpflichtung.

Leipzig.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig scheint einen Nachfolger für den zu Manchester United gewechselten Benjamin Sesko gefunden zu haben. Nach den Berichten mehrerer Medien soll der Brasilianer Romulo das Team von Trainer Ole Werner verstärken. Der 23 Jahre alte Angreifer steht noch beim türkischen Erstligisten Göztepe Izmir unter Vertrag und soll noch in dieser Woche den Medizincheck absolvieren.

Leipzig hatte schon Einigkeit mit dem begehrten Torjäger erzielt, nur die Verhandlungen mit dessen Club stockten angesichts mehrerer interessierter Vereine. Denn der im Februar 2024 vom brasilianischen Club Athletico Paranaense in die Türkei gewechselte Angreifer hatte in der vergangenen Spielzeit in der türkischen Süperlig 13 Tore in 29 Spielen erzielt und zudem neun Vorlagen beigesteuert. 

Beim 3:0-Auswärtssieg bei Rizespor zum Saisonauftakt am vergangenen Wochenende blieb Romulo schon außen vor. Von einer Sockelablöse um die 20 Millionen Euro wird berichtet.

Interesse an Liverpooler Elliot

Neben Romulo hatte Leipzig auch Verhandlungen mit Fabio Silva von den Wolverhampton Wanderers geführt, zudem gab es Spekulationen über eine Rückkehr des einstigen Top-Stars Christopher Nkunku vom FC Chelsea. Interesse besteht auch an Harvey Elliot vom FC Liverpool. Der als bester Spieler der U21-EM geehrte Offensivmann wurde einst von Jürgen Klopp gefördert, dem jetzigen globalen Fußball-Chef bei Red Bull. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11:11 Uhr
2 min.
RB Leipzig holt brasilianischen Stürmer Rômulo
RB Leipzig-Trainer Ole Werner kann mit einem neuen Stürmer arbeiten.
RB Leipzig hat einen Ersatz für den zu Manchester United abgewanderten Benjamin Sesko gefunden. Sein Nachfolger kommt aus der türkischen Liga.
08:52 Uhr
1 min.
Unfall auf der B 175 in Remse: Traktor kracht auf Auto
Auffahrunfall auf der B 175 in Remse am Freitagabend: Ein Traktor kollidierte mit einem Auto.
Zwei Frauen ziehen sich leichte Verletzungen vor. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.500 Euro. Was war der Grund für den Crash.
Holger Frenzel
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
12.08.2025
3 min.
Silva und Haidara auf dem Absprung - Welcher Stürmer kommt?
Andre Silva jubeltim Werder-Trikot mit Romano Schmid (r) über ein Tor. Nun könnte er fest von Leipzig nach Bremen wechseln.
Der Kader von RB Leipzig ist noch mächtig aufgebläht. Zwei altgediente Akteure könnten bald neue Arbeitgeber haben. Ein Stürmer wird noch gesucht.
09:01 Uhr
1 min.
„Tettau tanzt“: 970 Besucher feiern in einem kleinen Dorf den Start ins Wochenende
Party-Alarm: 970 Besucher waren in der Nacht von Freitag zu Samstag bei „Tettau tanzt“.
Trotz des Stadtfestes in Zwickau zieht es auch viele junge Leute auf eine Dorf-Party. Welches Fazit die Macher von „Tettau tanzt“ ziehen.
Holger Frenzel
Mehr Artikel