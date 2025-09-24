Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Kulturhauptstadtjahr zieht viele Besucher ins Industriemuseum Chemnitz. (Archivbild)
Das Kulturhauptstadtjahr zieht viele Besucher ins Industriemuseum Chemnitz. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
Mehr als 100.000 Besucher im Industriemuseum Chemnitz
Im Kulturhauptstadtjahr bieten die Chemnitzer Museen eine Vielzahl an Ausstellungen. Die werden rege genutzt. So spricht das Industriemuseum schon jetzt von einem Besucherrekord.

Chemnitz.

Das Kulturhauptstadtjahr 2025 beschert dem Chemnitzer Industriemuseum einen Besucherrekord. Am Mittwoch sei die Marke von 100.000 Besuchern geknackt worden, teilte das Museum mit. Im gesamten Vorjahr waren nur etwa 62.000 Gäste gezählt worden. 

"Wir freuen uns, dass wir mit unserem Programm so viele Menschen erreichen und begeistern konnten", sagte Museumsleiter Jürgen Kabus. Er führte das große Interesse auf das umfangreiche Programm zurück, mit dem Industriekultur auf vielfältige Weise erlebbar gemacht werde. 

Zu den insgesamt sieben Sonderausstellungen gehören die große Schau "Tales of Transformation" ebenso wie der "Museumcircle" nach einem Konzept von John Cage. Dabei wurden unterschiedlichste Exponate aus Museen der Region gemeinsam präsentiert. (dpa)

