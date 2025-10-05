Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Es gibt mehr Einkommensmillionäre in Sachsen. (Symbolbild)
Es gibt mehr Einkommensmillionäre in Sachsen. (Symbolbild) Bild: Hannes P Albert/dpa
Es gibt mehr Einkommensmillionäre in Sachsen. (Symbolbild)
Es gibt mehr Einkommensmillionäre in Sachsen. (Symbolbild) Bild: Hannes P Albert/dpa
Sachsen
Mehr als 100 neue Einkommensmillionäre in Sachsen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Million Euro und mehr im Jahr verdienen - das schaffen mehrere Hundert Menschen in Sachsen. Die Zahl wächst beständig an. Wo leben die meisten Großverdiener im Freistaat?

Kamenz.

In Sachsen ist die Zahl der Menschen deutlich angestiegen, die pro Jahr eine Million Euro und mehr verdienen. Wie das Statistische Landesamt in Kamenz mitteilte, wurden im Jahr 2021 im Freistaat 599 Einkommensmillionäre gezählt. Das waren gut Hundert mehr als im Jahr zuvor (490). Wegen der langwierigen Steuerverfahren sind dies nach Angaben der Statistiker die aktuellsten verfügbaren Zahlen. 

Die Menge der außerordentlich gut verdienenden Menschen hat über die Jahre beständig zugenommen. 2016 wurden noch 329 Einkommensmillionäre in Sachsen gezählt, 2010 waren es 178.

Die meisten Großverdiener leben in Leipzig

Von den 599 Spitzenverdienern im Jahr 2021 lebten 125 in Leipzig (Vorjahr: 106). In der sächsischen Landeshauptstadt Dresden wurden 109 Einkommensmillionäre gezählt (Vorjahr: 88). In Chemnitz erzielten 37 Menschen Einkünfte von mindestens einer Million Euro, neun mehr als im Jahr davor. Insgesamt leben im Freistaat rund zwei Millionen Steuerpflichtige.

NRW führt Bundesländerranking an

Verglichen mit den großen westdeutschen Bundesländern ist die Zahl der Spitzenverdiener in Sachsen allerdings gering. Die meisten Einkommensmillionäre gab es im Jahr 2021 mit 7.871 in Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Bayern (7.707) und Baden-Württemberg (5.442). 

Sachsens Nachbarbundesländer weisen dagegen eher niedrige Zahlen auf: In Sachsen-Anhalt wurden 283 Einkommensmillionäre gezählt, in Thüringen waren es 239 und in Brandenburg 463.

Bundesweit ist die Zahl der Einkommensmillionäre laut Statistik kräftig gestiegen. Lag sie im Jahr 2020 noch bei 29.345, wurden 2021 mit 34.509 gut 5.000 neue Großverdiener registriert. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10.09.2025
2 min.
Mehr Wohnungslose in Sachsen - jeder Vierte ist minderjährig
Mehr als ein Viertel der Wohnungslosen in Sachsen ist minderjährig. (Symbolbild)
Die Zahl der Wohnungslosen in Sachsen ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Woran das liegt und wer am häufigsten betroffen ist.
19:45 Uhr
1 min.
Warnung: Gaswolke über Aschaffenburg
In Aschaffenburg läuft ein größerer Feuerwehreinsatz.
Durch einen Störfall in einem Betrieb in der unterfränkischen Gemeinde Mainaschaff ist eine Gaswolke freigesetzt worden. Diese zieht auch über das Stadtgebiet von Aschaffenburg. Die...
29.09.2025
2 min.
Zahl der mindestens Hundertjährigen in Deutschland steigt
Mehr mindestens Hundertjährige leben in Deutschland. (Symbolbild)
Mehr Menschen in Deutschland werden laut einer Statistik mindestens 100 Jahre alt. Besonders häufig sind es Frauen. In welchen Bundesländern leben anteilig besonders viele der Hochbetagten?
19:38 Uhr
3 min.
Plauener erinnern an den 7. Oktober 1989 – Ex-Minister Hubertus Heil mahnt: „Demokratie ist nichts, was sich automatisch vererbt“
Plauener entzünden Kerzen an der Lutherkirche.
Der 7. Oktober 1989 zählt zu einem der bedeutendsten Tage der Stadtgeschichte. 36 Jahre nach der entscheidenden Großdemonstration hat Bürgermeister Tobias Kämpf nun ein besonderes Erinnerungsstück präsentiert.
Claudia Bodenschatz
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
Mehr Artikel