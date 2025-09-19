Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland (DRV) hat im vergangenen Jahr knapp 17 Millionen Euro an Sozialversicherungsbeiträgen von Arbeitgebern in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wegen Schwarzarbeit nachgefordert. (Archivbild)
Die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland (DRV) hat im vergangenen Jahr knapp 17 Millionen Euro an Sozialversicherungsbeiträgen von Arbeitgebern in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wegen Schwarzarbeit nachgefordert. (Archivbild) Bild: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa
Die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland (DRV) hat im vergangenen Jahr knapp 17 Millionen Euro an Sozialversicherungsbeiträgen von Arbeitgebern in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wegen Schwarzarbeit nachgefordert. (Archivbild)
Die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland (DRV) hat im vergangenen Jahr knapp 17 Millionen Euro an Sozialversicherungsbeiträgen von Arbeitgebern in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wegen Schwarzarbeit nachgefordert. (Archivbild) Bild: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa
Sachsen
Mehr als 17 Millionen Euro Nachzahlungen wegen Schwarzarbeit
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Deutsche Rentenversicherung fordert Millionenbeträge von Arbeitgebern in Mitteldeutschland nach – ein deutlicher Anstieg im Kampf gegen Schwarzarbeit.

Leipzig.

Wegen illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit hat die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland (DRV) im vergangenen Jahr knapp 17 Millionen Euro an Sozialversicherungsbeiträgen von Arbeitgebern in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen nachgefordert. Damit ist die Summe der Nachzahlungen im Vergleich zum Vorjahr um 19,3 Prozent angestiegen (2023: 14,2 Millionen Euro), teilte die DRV mit. Das sei das Ergebnis von rund 157 anlassbezogenen Betriebsprüfungen zur Bekämpfung von Schwarzarbeit gewesen. In den entsprechenden Strafverfahren seien DRV-Mitarbeitende als Zeugen geladen.

Auf annähernd gleichem Niveau blieben die Nachforderungen nach regulären, gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsprüfungen: Hier hat die DRV im vergangenen Jahr mehr als 20,2 Millionen Euro an Sozialversicherungsbeiträgen nachgefordert. 2023 lag die Zahl bei rund 21 Millionen Euro. Insgesamt hat es hier 34.545 Betriebsprüfungen gegeben.

Rund 80 Prozent der Arbeitgeber hätten die Beiträge korrekt abgerechnet, heißt es weiter. Wo es Beanstandungen gegeben habe, hätten die meisten Unternehmen diese akzeptiert. In 379 Fällen gab es Widerspruch. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:00 Uhr
2 min.
Unheilbar erkrankte Zwickauerin kann Familienurlaub an der Ostsee machen
Die Ostsee war schon immer ein Lieblings-Reiseziel für Sandra und Andreas Wittig.
Team der Johanniter-Unfall-Hilfe Werdau hat für Sandra Wittig gesammelt. Wann die 53-Jährige die Reise antreten kann, steht noch nicht fest.
Annegret Riedel
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
12:59 Uhr
5 min.
Sportlerball 2025 im Landkreis Zwickau: Von viel Aufregung, Gratulationen vom Chef und Wiederholungstätern
Bei der Ehrung der Mannschaft des Jahres stand einmal mehr die TSG Rubin Zwickau ganz oben auf dem Podest.
Nach einem Jahr Pause wurden am Samstagabend die Sieger der Sportlerwahl wieder in großem Rahmen bekanntgegeben. Welches sportliche Thema sich durch den Abend zog und welche Idee überraschte.
Anika Zimny
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
02.09.2025
2 min.
Duales Studium: Hier greift die Renten-Pflichtversicherung
Ein duales Studium führt unabhängig vom Gehalt zur Pflichtversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung.
Bald ist es wieder so weit - der Semesterstart steht vor der Tür. Gut zu wissen: Wer sich für ein duales Studium entschieden hat, tut nicht nur was für seinen Bildungsgrad, sondern auch für die Rente.
16.09.2025
2 min.
Eltern in Sachsen warten fast zwei Monate auf Elterngeld
In Sachsen variiert die Bearbeitungsdauer je nach Kommune zwischen 36 und 84 Tagen. (Symbolbild)
Weniger Anträge, aber trotzdem lange Wartezeiten: Wo Eltern in Sachsen am längsten auf ihr Geld warten – und warum.
Mehr Artikel