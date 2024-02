Mehr als 200 Musiker wollen zum Robert-Schumann-Wettbewerb

Die Corona-Pandemie hatte vor vier Jahren den renommierten Robert-Schumann-Wettbewerb in Zwickau durchkreuzt. Nun startet er im Juni neu durch - wieder live vor Ort.

Zwickau.

Nach Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie will der internationale Robert-Schumann-Wettbewerb im Sommer wieder in gewohnter Weise durchstarten. Dazu haben sich 178 Pianisten und Sänger aus 35 Ländern angemeldet, wie die Stadt Zwickau am Dienstag informierte. Sie kommen etwa aus China, den USA, Südkorea, Japan und Australien. Hinzu kämen 54 Pianisten, die um den Sonderpreis für Liedbegleitung wetteifern.