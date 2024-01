Mehr als 2000 Ausbildungsverträge im Handwerk

Chemnitz.

Das Handwerk in der Region Chemnitz hat voriges Jahr 2017 Ausbildungsverträge geschlossen. Das sei zwar ein leichter Rückgang von 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, liege aber über der Zahl vor der Corona-Pandemie, teilte die Handwerkskammer Chemnitz am Mittwoch mit. Im Vergleich zu 2019 gebe es ein Plus von 3 Prozent.