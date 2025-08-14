Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Tarifverhandlungen für die sächsischen Brauerei-Mitarbeiter sind von Warnstreiks begleitet worden. (Symbolbild)
Die Tarifverhandlungen für die sächsischen Brauerei-Mitarbeiter sind von Warnstreiks begleitet worden. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Die Tarifverhandlungen für die sächsischen Brauerei-Mitarbeiter sind von Warnstreiks begleitet worden. (Symbolbild)
Die Tarifverhandlungen für die sächsischen Brauerei-Mitarbeiter sind von Warnstreiks begleitet worden. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Mehr als 350 Brauerei-Mitarbeiter bei Warnstreik
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten sächsischer Brauereien haben die Arbeitgeber ein erstes Angebot unterbreitet. Die Gewerkschaft hält es für weit entfernt von eigenen Vorstellungen.

Leipzig.

Begleitet von einem Warnstreik sind die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten sächsischer Brauereien in eine neue Runde gegangen. Nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) legten die Arbeitgeber am Vormittag erstmals ein Angebot vor. Es sei aber weit weg von eigenen Vorstellungen, sagte Gewerkschaftssekretär Jens Löbel auf Anfrage. Details wurden zunächst nicht bekannt. 

Im Vorfeld der Verhandlungen waren die Mitarbeiter von fünf Brauereien zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen worden. Löbel zufolge nahmen mehr als 350 Beschäftige an einer Kundgebung am Verhandlungsort teil - Kollegen der Sternburg Brauerei Leipzig, der Krostitzer Brauerei, des Freiberger Brauhauses, der Radeberger Exportbierbrauerei und der Wernesgrüner Brauerei. 

Gewerkschaft fordert sieben Prozent mehr Lohn 

Die Gewerkschaft verlangt sieben Prozent mehr Lohn und 100 Euro mehr für die Auszubildenden. Laut NGG klafft in der Branche nach wie vor eine Lohnlücke zwischen Ost und West. Die Rede ist von mehr als 4.000 Euro, die Beschäftigte in Sachsen weniger pro Jahr erhalten als ihre Kollegen im Westen. 

"Es gärt, aber nicht im Tank", hatte Uwe Ledwig, Landesvorsitzender Ost und Verhandlungsführer der NGG, im Vorfeld gesagt. Bislang hätten in dem Tarifstreit rund 250.000 Hektoliter oder fast 50 Millionen Flaschen Bier nicht produziert oder abgefüllt werden können.

SPD-Chef hält Lohnlücke Ost-West für nicht länger hinnehmbar

Der sächsische SPD-Chef Henning Homann solidarisierte sich mit den Brauerei-Mitarbeitern "Die Brauerinnen und Brauer in Sachsen leisten täglich harte Arbeit. Eine angemessene Bezahlung und faire Arbeitsbedingungen sind ein Muss." Der Streik sei Ausdruck "tief empfundener Ungerechtigkeit": "Eine Lohnlücke von mehreren Tausend Euro jährlich zwischen Ost und West ist nicht länger hinnehmbar."

Ob die Verhandlungen am Donnerstag noch zu einem Ergebnis führen, blieb offen. Auf eine Zeitdauer wollten sich weder Arbeitgeber noch die Gewerkschaft festlegen. Zuletzt habe die Arbeitgeberseite sehr viel Zeit gebraucht, "um nichts vorzuschlagen", hieß es aus Gewerkschaftskreisen. Für die Brauereien verhandelt der Sächsische Arbeitgeberverband Nahrung und Genuss.

Brauereien halten Forderungen für völlig überzogen

Die Brauereien hatten schon im Vorfeld der jetzigen Verhandlungsrunde Stellung bezogen. Laut Radeberger Brauerei gibt es beim Bierabsatz in Deutschland aktuell ein Minus von rund sieben Prozent. "Da ist ein gefordertes Lohnplus von rund sieben Prozent nicht nur jenseits dessen, was der Markt erlaubt – es gefährdet schlussendlich auch Arbeitsplätze, statt diese zu sichern", sagte Firmensprecher Hendrik Wagner. Man brauche ein Verhandlungsergebnis, das beiden Seiten gerecht werde, ohne wirtschaftliche Grundlagen zu gefährden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13.08.2025
2 min.
Warnstreik bei Brauereien vor Tarifrunde
Bei Sachsens Brauereien kommt es erneut zu Warnstreiks. (Symbolbild)
Die Beschäftigten sächsischer Brauereien kämpfen für eine bessere Bezahlung. Um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen, hat die Gewerkschaft NGG zu einem weiteren Warnstreik aufgerufen.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
16:22 Uhr
2 min.
Elbe am Standort der Carolabrücke wieder befahrbar
Die Schifffahrt kann wieder ungehindert verkehren. (Archivbild)
Nach dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden ging für die Schifffahrt an dieser Stelle nicht mehr viel. Jetzt herrscht wieder freie Fahrt. Doch es gibt ein neues Problem.
03.08.2025
2 min.
Warnstreik bei Radeberger - 7 Prozent mehr Lohn gefordert
Die Gewerkschaft NGG hat die Beschäftigten der Radeberger Brauerei zu einem Warnstreik aufgerufen. Der soll bis Dienstagabend dauern (Archivbild)
Die Beschäftigten sächsischer Brauereien kämpfen für eine bessere Bezahlung. Um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen, hat die Gewerkschaft NGG zu einem weiteren Warnstreik aufgerufen.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
16:22 Uhr
3 min.
Pakistan nimmt weitere Afghanen aus Aufnahmeprogrammen fest
Haji-Abschiebezentrum in Islamabad
Pakistan führt Razzien in Gästehäusern fort, in denen Afghanen mit Aufnahmezusage aus Deutschland untergekommen sind. Organisationen reichen Klagen gegen zwei Bundesminister ein.
Mehr Artikel