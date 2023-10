Mehr als 7000 Flüchtlinge in Sachsen aufgegriffen

Pirna.

Die Bundespolizei hat in Sachsen im September 7008 illegal eingereiste Menschen aufgegriffen. Zudem seien in dem Monat 167 Schleuser festgestellt worden, teilte ein Sprecher der Bundespolizei in Pirna am Mittwoch auf Anfrage mit. Am Dienstag hatte die Bundespolizei zwischen Bad Muskau, Görlitz und Weißenberg 41 Migranten aufgegriffen. Dabei handelte es sich um drei Menschen aus dem Iran und 38 aus Syrien. Bei zwei der Fälle hatte es Hinweise aus der Bevölkerung gegeben. (dpa)